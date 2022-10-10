القرم: ضرب البنية التحتية الأوكرانية هو الاستراتيجية الصحيحة لإنهاء الأزمة

دعا رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف، لمواصلة الجيش الروسي ضرب البنية التحتية الأوكرانية، لأن ذلك يمثل الاستراتيجية الصحيحة لإنهاء الأزمة بشكل عاجل.

وقال أكسيونوف: "هذه مرحلة جديدة من العملية العسكرية الروسية، آمل ألا يكون هذا عملا لمرة واحدة.. يجب أن نواصل.. الاستراتيجية التي تم اختيارها هذا الصباح هي الاستراتيجية الصحيحة وإذا استمرت سينتهي كل شيء بسرعة".

يذكر أن القوات الجوية الفضائية الروسية، وجهت صباح اليوم ضربة صاروخية مكثفة لمواقع البنى التحتية للطاقة والاتصالات ومقار القيادات الأمنية والعسكرية في خمس مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف.

وجاءت الضربة ردّا على العمل الإرهابي الذي نظمته ونفذته استخبارات نظام كييف مؤخرا واستهدف جسر القرم الحيوي في روسيا.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة أعقبت الضربة، أن الرد الروسي المقبل سيكون "أشد وقعا" إن أقدم نظام كييف على أي عمل إرهابي يطال روسيا.

المصدر: نوفوستي