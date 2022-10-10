أردوغان: نطبق حرفيا الجملة التي نقولها دائما.. سنأتي ذات ليلة بلا موعد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنثن، "نطبق حرفيا الجملة التي نرددها دائما حيث سنأتي ذات ليلة دون موعد لضرب المنظمات الإرهابية، خاصة في الشمال السوري وشمالي العراق".

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وفي مؤتمر صحفي، قال رجب طيب أردوغان: "نعبر مع العالم فترة تهديداتٍ أمنية خطرة، وأزمات اقتصادية تتعاظم، ولكننا في تركيا نتخذ التدابير اللازمة لمواجهتها".

وأضاف أردوغان: "نطبق حرفيا الجملة التي نقولها دائما، إننا سنأتي ذات ليلة دون موعد لضرب المنظمات الإرهابية، خاصة في الشمال السوري وشمالي العراق".

وأكمل الرئيس التركي: "الأزمة الاقتصادية والتحديات الأمنية تزداد بشكلٍ كبير في الفترة الأخيرة على مستوى العالم ومن ضمنه تركيا"، متابعا: "واجهنا على الدوام سياسات المعايير المزدوجة التي تتعامل مع تركيا ومع الملفات المختلفة في المنطقة".

واستطرد أردوغان: "سنعزز تعاوننا مع كل من الإمارات العربية المتحدة والجزائر وقطر وعمان وغيرها من الدول في قطاع الغاز والطاقة"، مضيفا: "بعد يومين سأشارك في اجتماعات مهمة في أستانا عاصمة كازاخستان، ويوم الجمعة سنعقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي الأعلى التركي-القطري برئاستي وأمير قطر".

وتابع: "بحثنا في اجتماع براغ قبل أيام مستقبل القارة الأوروبية..كل الحضور في المؤتمر عبروا عن تقديرهم لجهود تركيا في محاولة إحداث التوازن والوساطة بين روسيا وأوكرانيا، في ظل كل التحديات والصعوبات".

المصدر: RT