انطلاق مناورات "الحد" للأمن الجماعي في طاجيكستان

أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي انطلاق مناورات "الحد" لقوات الرد السريع التابعة للمنظمة في طاجيكستان، بمشاركة قوات من روسيا، بيلاروس، كازاخستان، طاجكستان وأرمينيا.

وأعلنت أمانة العامة للمنظمة أن المرحلة النشطة من التدريبات ستتم في ميدان "خارب ميدون" العسكري على بعد 140 كيلومترا جنوب دوشانبيه عاصمة طاجيكستان، في الفترة من الـ17 وحتى الـ21 من أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في المناورات 1000 عسكري وأكثر من 300 عربة وطائرة ومروحية ودرون.

يشار إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي، حلف سياسي عسكري انبثق في الـ7 من أكتوبر 2002 عن معاهدة الأمن الجماعي المبرمة في الـ17 من مايو 1992، ويضم روسيا الاتحادية، وبيلاروس وكازاخستان وطاجكستان وقرغيزستان وأرمينيا.

وتتخذ المنظمة من العاصمة الروسية موسكو مقرا لها، فيما تتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المنظمة لولاية مدتها سنة واحدة.

وتتبنى المنظمة جملة من الأهداف في المجالين السياسي والعسكري، أبرزها ضمان الأمن الجماعي والدفاع عن سيادة وأراضي الدول الأعضاء واستقلالها ووحدتها، والتعاون العسكري والحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة.

كما تهدف إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، فيما يحظر ميثاقها على الدول الأعضاء استخدام القوة أو التهديد بها ضمن نطاق المنظمة والانضمام إلى أحلاف عسكرية أخرى، ويعتبر الاعتداء على أي عضو في المنظمة اعتداء على سائر أعضائها.

المصدر: نوفوستي