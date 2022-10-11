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إسبانيا.. مقتل عسكري خلال مواجهات في سبتة

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إسبانيا.. مقتل عسكري خلال مواجهات في سبتة
Gettyimages.ru
إسبانيا.. مقتل عسكري خلال مواجهات في سبتة
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ذكرت وسائل إعلام إسبانية يوم الاثنين أن جنديا إسبانيا يبلغ من العمر 35 عاما لقي مصرعه إثر تعرضه لعدة طلقات خلال حادث في مرآب بمنطقة في حي برينسيبي بمنطقة بوبلادو في سبتة.

ووقع الحادث المسلح، الذي لم تعرف أسبابه، أثناء قيام قوات الأمن بعملية في الحي المذكور، لكشف ملابسات عمليات إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة. 

وأشارت الشرطة إلى أنه تم القبض على 6 أشخاص لتورطهم في مقتل الجندي الإسباني، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن بعد تحديد ما إذا كان صاحب الطلقات التي أنهت حياة العسكري الذي يحمل رتبة عريف أول في القوات النظامية، من بينهم.

وتأتي هذه الأحداث بعد إصابة سبعة من ضباط الشرطة بعد رشقهم بالحجارة من قبل حشد حاول منع الأمن اعتقالهم ليلة الجمعة إلى السبت.

المصدر: وسائل إعلام إسبانية

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