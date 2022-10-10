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وسائل إعلام بلغارية: الشاحنة التي تم تفجيرها على جسر القرم لم تكن في بلغاريا

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وسائل إعلام بلغارية: الشاحنة التي تم تفجيرها على جسر القرم لم تكن في بلغاريا
Sputnik KONSTANTIN MIKHALCHEVSKY
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أفادت وسائل إعلام بلغارية بأن التحقيقات الجارية في بلغاريا تشير إلى "عدم دخول الشاحنة التي تم تفجيرها على جسر القرم أراضي بلغاريا"، خلافا لبيانات التحقيق الروسي.

وحسب معلومات صحيفة "24 ساعة" البلغارية، فإن التحقيق يشير إلى أن الشاحنة، التي يعمل جهاز الأمن والداخلية البلغاريان على التأكد من مسارها، لم تكن على أراضي بلغاريا.

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وكان رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، قد أعلن في وقت سابق أن الشاحنة التي تم تفجيرها على جسر القرم صباح 8 أكتوبر، انطلقت من أراضي بلغاريا، ومنها إلى جورجيا على متن عبارة، ودخلت روسيا عبر أراضي أرمينيا.

وكلفت الحكومة البلغارية الأجهزة المعنية في البلاد يوم الاثنين بالتحقق من هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي

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