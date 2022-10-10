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قوات كييف تستهدف صوامع للحبوب في زابوروجيه

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قوات كييف تستهدف صوامع للحبوب في زابوروجيه
AP
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أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف، أن قوات كييف قصفت صوامع الحبوب في مدينة توكماك بالمقاطعة التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية.

وكتب روغوف على "تيليغرام": "هاجمت القوات الأوكرانية أهدافا مدنية في توكماك بصواريخ هيمارس".

وأضاف: "تم استهداف صومعتين للحبوب، ما أدى إلى إصابة أحد السكان".

وقال روغوف في وقت سابق، إن القوات الروسية قصفت ثكنات لواء المدفعية الأوكراني في مناطق المقاطعة التي لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.

المصدر: RT

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