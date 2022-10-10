باريس والجزائر توقعان اتفاقا لنقل51 قطعة نقدية أثرية من فرنسا إلى الجزائر

وقع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير على محضر نقل 51 قطعة نقدية أثرية من فرنسا إلى الجزائر.

وسلمت القطع الأثرية للوزير الأول بعد إمضائهما على نفس الوثيقة.

ووقعت الجزائر وفرنسا على بيان مشترك في ختام الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية. وعلى اتفاقات وإعلانات نوايا خلال حفل ترأسه مناصفة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ونظيرته الفرنسية، إليزابيث بورن.

وتم التوقيع على إعلان نوايا للتعاون في ميدان السياحة والصناعة التقليدية من قبل وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، والوزيرة الفرنسية المنتدبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة، أوليفيا غريغوار.

ومن جهة أخرى تم أيضا توقيع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ووزيرة التعليم العالي والبحث الفرنسية، سيلفي روتايو، على إعلان نوايا متعلق بمعاهد العلوم والتقنيات التطبيقية.

المصدر: النهار الجزائرية