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الأمن الروسي يسخر من إدراج مدفيديف على قائمة المطلوبين لنظام كييف

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الأمن الروسي يسخر من إدراج مدفيديف على قائمة المطلوبين لنظام كييف
Globallookpress
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 سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليغ أوسيبوف، من إدراج أجهزة الأمن الأوكرانية نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف على قائمة المطلوبين.

وعلق قائلا: يبدو أن رؤوس أجهزة أمن كييف تحتاج إلى استشارة طبية من مدفيديف لإجراء ثقب لجامجمهم كما نصحهم مدفيديف سابقا.

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وكان مدفيديف قد علق على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف الناتو لشن ضربات استباقية ضد روسيا قائلا: أنصح زيلينسكي بمراجعة الأطباء النفسيين والخضوع لعملية ثقب جمجمة استباقية لتعديل دماغه قبل أن يحدث المزيد من الكوارث بسببه.

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يذكر أن أجهزة أمن كييف اتهمت مدفيديف والناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالتعدي على وحدة أوكرانيا ووضعتهما على قائمة المطلوبين.

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المصدر: نوفوستي

 

 

 

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