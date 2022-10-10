الأمن الروسي يسخر من إدراج مدفيديف على قائمة المطلوبين لنظام كييف

سخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليغ أوسيبوف، من إدراج أجهزة الأمن الأوكرانية نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف على قائمة المطلوبين.

وعلق قائلا: يبدو أن رؤوس أجهزة أمن كييف تحتاج إلى استشارة طبية من مدفيديف لإجراء ثقب لجامجمهم كما نصحهم مدفيديف سابقا.

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وكان مدفيديف قد علق على دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حلف الناتو لشن ضربات استباقية ضد روسيا قائلا: أنصح زيلينسكي بمراجعة الأطباء النفسيين والخضوع لعملية ثقب جمجمة استباقية لتعديل دماغه قبل أن يحدث المزيد من الكوارث بسببه.

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يذكر أن أجهزة أمن كييف اتهمت مدفيديف والناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالتعدي على وحدة أوكرانيا ووضعتهما على قائمة المطلوبين.

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المصدر: نوفوستي