محارب أمريكي قديم لبايدن: هل أنهينا كافة مشاكلنا لنمنح زيلينسكي 100 مليار دولار؟

أدان المحارب القديم الأمريكي والسياسي المخضرم جيمس برادلي استمرار الرئيس جو بايدن بمساعدة زيلينسكي ماليا، حيث ستصل قيمة الأموال الممنوحة لكييف حتى نهاية العام إلى 100 مليار دولار.

وتساءل برادلي عبر "تويتر": "بحلول نهاية هذا العام، سيكون بايدن قد منح زيلينسكي مئة مليار دولار من أموالنا. في غضون ذلك، حدودنا في خطر... هل هذا يعني أن الرئيس الأمريكي لا تهمه قيادة بلاده؟".

يذكر أن بايدن قد أدان الضربة الصاروخية الروسية لأوكرانيا اليوم، وجدد التأكيد على استمرار دعم بلاده لنظام كييف وقواته في وجه روسيا.

ووجهت القوات الجوية الفضائية الروسية صباح اليوم ضربة صاروخية مكثفة لمواقع البنى التحتية للطاقة والاتصالات ومقار القيادات الأمنية والعسكرية في خمس مناطق أوكرانية، بينها العاصمة كييف.

وجاءت الضربة الروسية ردّا على العمل الإرهابي الذي نظمته ونفذته استخبارات نظام كييف مؤخرا واستهدف جسر القرم الحيوي في روسيا.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمة أعقبت الضربة، أن الرد الروسي المقبل سيكون "أشد وقعا" إن أقدم نظام كييف على أي عمل إرهابي يطال روسيا.

المصدر: نوفوستي