 
مباشر

ألمانيا تباشر رسميا التحقيق في تسرب غاز "السيل الشمالي"

أخبار العالم

ألمانيا تباشر رسميا التحقيق في تسرب غاز
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyfc

أفادت صحيفة "دير شبيغل" بأن مكتب التحقيق الفيدرالي الألماني بدأ التحقيق رسميا في حادث تسرب غاز أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" الروسية في مياه السويد والدنمارك ببحر البلطيق.

ووافق المجلس التشريعي الألماني "البوندسفير" أمس على طلب رسمي قدمه قائد الشرطة الفيدرالية ديتر رومان بفتح تحقيق في ملابسات القضية وأوعز بإرسال طواقم الاستطلاع إلى مكان الحادث.

إقرأ المزيد
تحقيق السيل الشمالي.. ما وراء استبعاد روسيا؟
تحقيق السيل الشمالي.. ما وراء استبعاد روسيا؟

من جانبه صنف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الهجوم ضمن الجرائم الجنائية.

يذكر أن مكتب المدعي العام الروسي طالب بتقديم دعوى بشأن حادث "السيل الشمالي" إلى محكمة العدل الدولية كونه عمل إرهابي دولي.

وقد أعلن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود رفض حكومة بلاده مشاركة روسيا في التحقيقات.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: ننظر في كل الخيارات لتحديد أسباب تفجيرات
الخارجية الروسية: ننظر في كل الخيارات لتحديد أسباب تفجيرات "السيل الشمالي"

من جهتها شككت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بمصداقية أي تحقيقات يجريها الغرب بهذا الشأن في ظل الاستبعاد المتعمد لمشاركة روسيا فيها.

إقرأ المزيد
زاخاروفا: موقف الدنمارك من حادثة
زاخاروفا: موقف الدنمارك من حادثة "السيل الشمالي" دنيء وغير قانوني

 

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا