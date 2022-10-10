ألمانيا تباشر رسميا التحقيق في تسرب غاز "السيل الشمالي"

أفادت صحيفة "دير شبيغل" بأن مكتب التحقيق الفيدرالي الألماني بدأ التحقيق رسميا في حادث تسرب غاز أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" الروسية في مياه السويد والدنمارك ببحر البلطيق.

ووافق المجلس التشريعي الألماني "البوندسفير" أمس على طلب رسمي قدمه قائد الشرطة الفيدرالية ديتر رومان بفتح تحقيق في ملابسات القضية وأوعز بإرسال طواقم الاستطلاع إلى مكان الحادث.

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من جانبه صنف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الهجوم ضمن الجرائم الجنائية.

يذكر أن مكتب المدعي العام الروسي طالب بتقديم دعوى بشأن حادث "السيل الشمالي" إلى محكمة العدل الدولية كونه عمل إرهابي دولي.

وقد أعلن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود رفض حكومة بلاده مشاركة روسيا في التحقيقات.

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من جهتها شككت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بمصداقية أي تحقيقات يجريها الغرب بهذا الشأن في ظل الاستبعاد المتعمد لمشاركة روسيا فيها.

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المصدر: نوفوستي