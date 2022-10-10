"سي إن إن": قراصنة يتحدثون الروسية يخترقون المواقع الإلكترونية للمطارات الأمريكية

ذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الاثنين أن مواقع المطارات الأمريكية تعرضت لهجمات إلكترونية شنتها مجموعة من قراصنة الإنترنت الناطقين بالروسية.

وذكرت القناة أن 14 مطارا أمريكيا تعرضت لهجوم DDoS، بما فيها مطارا أتلانتا، ولوس أنجلوس وأن المطارات كانت على قائمة أهداف "Killnet".

وأكدت الوكالة أن الهجمات لم تؤثر على عمل المطارات، لكنها أدت لبعض الوقت إلى تعقيد البحث عن معلومات حول الرحلات الجوية.

المصدر: تاس