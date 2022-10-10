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كييف تدرج أقطاب القيادة السياسية والعسكرية الروسية على "قائمة المطلوبين" (صور)

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كييف تدرج أقطاب القيادة السياسية والعسكرية الروسية على
AP
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أعلنت كييف إدراج رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، وناب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، والدفاع سيرغي شويغو على "قائمة المطلوبين".

وانتشرت صور لعدد من الشخصيات التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين في الموقع الإلكتروني لقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين لوزارة الشؤون الداخلية بأوكرانيا.

كييف تدرج أقطاب القيادة السياسية والعسكرية الروسية على

كما تم إدراج، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ووزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو.

ووجه نظام كييف للشخصيات الروسية "المطلوبة" تهم "التعدي على سلامة أراضي أوكرانيا وحرمة البلاد".

كييف تدرج أقطاب القيادة السياسية والعسكرية الروسية على

كييف تدرج أقطاب القيادة السياسية والعسكرية الروسية على

المصدر: تاس

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