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"فايننشال تايمز": إيلون ماسك قال إن بكين طلبت منه عدم تقديم خدمة "ستارلينك" في الصين

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Gettyimages.ru
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن بكين لا تريده أن يقدم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" في الصين.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في عمودها الأخير بعنوان "غداء مع فايننشال تايمز": "يقول ماسك إن بكين أوضحت رفضها لطرحه أخيرا لنظام "ستارلينك".

و"ستارلينك" نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية تابع لشركة "سبيس إكس".

وجاء في المقال الذي نشر يوم الجمعة: "يقول ماسك إن بكين سعت للحصول على تأكيدات بأنه لن يبيع شركة ستارلينك في الصين"، ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان ماسك يوافق على طلب بكين.

المصدر: "فايننشال تايمز"

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