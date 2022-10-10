"واشنطن بوست": كييف تخشى انقطاع الدعم العسكري بعد الانتخابات الأمريكية المقبلة

أشارت صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن سلطات كييف تخشى توقف واشنطن عن تقديم المساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية بعد الانتخابات البرلمانية الأمريكية المقبلة.

وأوضحت الصحفية ميسي رايان أن: "حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الدعم الأمريكي تتفاقم بسبب حقيقة أن الحزب الجمهوري قد يفوز بأغلبية في مجلس النواب".

وأشارت الى أن جميع الجمهوريين تقريبا صوتوا ضد اعتماد مشروع قانون بشأن التمويل المؤقت لأوكرانيا مقابل 12 مليار دولار.

وأكدت الصحفية أنه: " وفقا لاستطلاعات الرأي، فإنه مع زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، يعتقد عدد أقل من الجمهوريين، أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية حماية أوكرانيا".

وقال مسؤول أوكراني رفض الكشف عن هويته، إن سلطات كييف تعتمد كليا على المساعدة العسكرية والاقتصادية الغربية، وإذا تم إيقافها، فلن يستمر النظام الحالي طويلا.

المصدر: نوفوستي