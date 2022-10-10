قديروف ينشر فيديو يكذّب فيه أنباء أسر قيادي عسكري شيشاني في أوكرانيا

نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف فيديو كذّب فيه ما أشيع في إطار الدعاية المضادة لروسيا عن "أسر قائد فرع الحرس الوطني الروسي في مدينة غروزني، أنزور بيسايف في أوكرانيا".

وقال قديروف في الفيديو: "ها هو أنزور بيسايف حرّ طليق، وحي يرزق".

وتحدث مع بيسايف وسأله إن كان لديه أي مشاكل، فأجاب: "لا نعاني أي مشاكل".

وكتب قديروف على "تلغرام": "كل ما تم تداوله عن اعتقال قائد فرع الحرس الوطني الروسي في مدينة غروزني جاء على ألسنة الأشرار، الذين وصل بهم التضليل حتى قالوا إنه وقع في الأسر اليوم في مكان ما، ولا يرد على الاتصالات بسب ذلك... هذا بعد أن زعموا في السابق أنه قتل مرة، وجرح مرة أخرى!".

وأضاف: "طبعا كل هذا كذب... المقاتل أنزور، حي يرزق وبصحة جيدة ويمارس مهامه في قيادة مقاتليه الشجعان... لم يردّ على الاتصالات لأن الشبكة كانت مفقودة".

المصدر: "نوفوستي"