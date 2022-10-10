برلسكوني عن عودته لمجلس الشيوخ الإيطالي: ليست لدي أية روح للانتقام

أكد رئيس حزب "فورتسا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني، أنه ليست لديه "أية روح للانتقام" بخصوص عودته إلى قصر "ماداما" (مقر مجلس الشيوخ)، بعد إقصائه عنه قبل 9 أعوام.

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وفي تعليقه على عودته إلى قصر "ماداما"، قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني لصحيفة "إل جورنالي": "ليست لدي أية روح انتقام..أعلم أنني تعرضت للظلم، لكن الإيطاليين عوضوني بشكل كبير بالعاطفة والقبول اللذين لم يتوقفوا عن إظهارهما لي".

وأضاف برلسكوني: "إن مشكلة العدالة قائمة وخطيرة، لكنها ليست سوى مسألة شخصية، وعندما يستغل جزء من القضاء وبعض العناصر المتشددة داخله سلطتها لتكييف السياسة..لقلب إرادة الناخبين، فإن الديمقراطية تكون في خط".

وأكمل: "هذه مشكلة يجب أن يشعر الجميع على أنها مشكلة خاصة بهم، بمن فيهم أكثر خصومي السياسيين..مع ذلك، آمل أن يكون هذا الموسم قد تركناه وراءنا".

وتابع برلسكوني: "عندما أتحدث عن الحاجة إلى إصلاح العدالة، أفعل ذلك بهدوء مطلق، فلا إصلاح ضد القضاء، بل تعزيز للاحتراف المهني، وسلامة ممارسة مهام العمل من قبل قضاة جيدين عديدين موجودين في عالم القضاء".

المصدر: "أكي"