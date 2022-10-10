الخارجية الفرنسية ترفض التعليق على حادث جسر القرم

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على الانفجار الذي وقع في 8 أكتوبر الجاري في جسر القرم.

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وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "أما فيما يتعلق بما حدث في الجسر عبر مضيق كيرتش، فلا نعلق على هذه المعلومات".

وأفادت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية بأنه في صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، انفجرت شاحنة على جسر القرم، الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق في خزانات وقود في القطار. وأدى الحادث إلى انهيار جزئي لسيارتين من الجسر. وتدل المعلومات التمهيدية للجنة التحقيق الروسية على مصرع 3 أشخاص نتيجة الانفجار، وأن الاستخبارات الأوكرانية هي التي تقف وراء هذا العمل الإرهابي.

المصدر: نوفوستي