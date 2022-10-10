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"بلومبرغ": الناتو طلب من شركات الأسلحة زيادة الإنتاج

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Legion-Media
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أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر مطلعة على الوضع، بأنه على خلفية تقلص مخزونات الأسلحة، دعت دول الناتو شركات الأسلحة إلى زيادة إنتاجها بهدف تجديد مخزوناتها ومساعدة أوكرانيا.

وأضافت الوكالة: "باتت بعض الدول الأوروبية التي أرسلت أسلحة إلى أوكرانيا، تعاني من نقص المخزونات الموجودة لديها، وقد يستغرق الأمر سنوات لتعويض هذا العجز".

وأشارت الوكالة، أنه لهذا السبب بالذات، لن تتمكن الدول الحليفة تزويد سلطات كييف بالأسلحة اللازمة بالسرعة المطلوبة.

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وذكر مصدر في الحلف للوكالة، أن دول الناتو تحث الشركات على زيادة الإنتاج للمساعدة في تجديد المخزونات، وذلك لمساعدة أوكرانيا وتجديد مخزونات الأسلحة "وسط تصاعد التوترات".

المصدر: نوفوستي

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