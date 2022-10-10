وسائل إعلام: الاتحاد الأوروبي يعد مشروع قرار للجمعية العامة بشأن الأزمة الأوكرانية

أعد الاتحاد الأوروبي مشروع قرار للجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، دعا فيه جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى تهدئة الموقف من خلال الحوار السياسي والمفاوضات.

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جاء ذلك نقلا عن بوابة "إي يو أوبزيرفر" EUobserver بالإشارة إلى مسودة الوثيقة التي حصلت عليها، والمؤرخة في 7 أكتوبر، وورد فيها:

"ندعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، إلى دعم تهدئة الوضع الراهن، وحل السلمي للصراع من خلال الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة، وغيرها من التدابير السلمية، التي تحترم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دوليا، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي