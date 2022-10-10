انقطاع التيار الكهربائي بجزيرة بورنهولم الدنماركية  

أفادت الإذاعة الدنماركية، اليوم الاثنين، بأن جزيرة بورنهولم الدنماركية أصبحت بدون كهرباء تماما بسبب كسر الكابل الذي تتلقى البلاد من خلاله الكهرباء من السويد.

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وأعلنت شركة "Bornholms Energi og Forsyning" أنها تنوي استئناف تزويد الجزيرة بالكهرباء عن طريق استخدام المحطة الكهربائية القائمة في ميناء مدينة ريونيه بالجزيرة.

من جانبها أكدت شركة "Trefor Elnet st" وهي صاحبة الشبكات الكهربائية واقع وقف تزويد الجزيرة كلها بالكهرباء، دون ذكر سبب الحادث، داعية لانتظار نتائج التحقيق.

وقالت المتحدثة باسم شركة "Trefor Elnet st"، آنيا بالم: "من الواضح بالنسبة لنا أنه كان هناك نشاط ما في الأسابيع الأخيرة حول جزيرة بورنهولم، لذلك من المهم القول إننا لا نعرف حتى الآن ما الذي وقع. على الأرجح يدور الحديث عن انقطاع بسيط للتيار الكهربائي". كما ليس من المعروف فيما إذا وقع كسر الكابل في البر أو في البحر.

وأصبحت جزيرة بورنهولم الواقعة في بحر البلطيق، معروفة بعد الانفجارات التي وقعت في 26 سبتمبر الماضي في خطي أنابيب الغاز "السيل الشمالي" والسيل الشمالي-2".

المصدر: تاس