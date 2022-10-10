مكتب زيلينسكي يناشد الأوكرانيين إطفاء الأنوار هذا المساء

حثت الرئاسة الأوكرانية المواطنين على تقليل استهلاك الطاقة قدر الإمكان هذا المساء لمساعدة البلاد في "اجتياز هذا اليوم الصعب".

وقال كيريل تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية في تصريحات متلفزة: "لدي طلب لجميع السكان. نحتاج إلى العمل معا من أجل البلد. في الفترة من الساعة 5 حتى 10 مساء، وهي أوقات الذروة في الضغط على نظام الطاقة لدينا، ينبغي اليوم - وهذا مهم – إطفاء الأنوار وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية خلال هذه الفترة، حتى تمر البلاد بأكملها عبر هذا اليوم الصعب".

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يأتي هذا التصريح على خلفية ضربة صاروخية مكثفة استهدف بها الجيش الروسي صباح اليوم الاثنين "مواقع القيادة العسكرية وأنظمة الاتصالات والطاقة في أوكرانيا"، حسبما ذكرت الدفاع الروسية.

وأفاد رئيس الحكومة الأوكرانية دينيس شميغال بأن الضربة أدت إلى تضرر 11 من مواقع البنية التحتية المهمة في 8 مقاطعات والعاصمة كييف.

وأوضحت خدمة الطوارئ الأوكرانية أنه نتيجة الضربات انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن خمس مقاطعات، فيما شهدت المقاطعات الأخرى انقطاعا جزئيا.

المصد: "نوفوستي"