وزارة الدفاع في مولدوفا لا تستبعد إغلاق المجال الجوي

صرح وزير الدفاع المولدوفي، أناتولي نوساتي، بأن السلطات قد تلجأ إلى إغلاق المجال الجوي مرة أخرى في كيشيناو، عقب إطلاق 3 صواريخ من البحر الأسود، حلقت فوق الجمهورية.

إقرأ المزيد

وصرح نوساتي على القناة الأولى في مولدوفا بأن الوضع الراهن يتطلب اتخاذ إجراءات مختلفة لضمان الأمن القومي، وبما أن الصواريخ تطلق من البحر الأسود، فربما تعبر كذلك المجال الجوي لمولدوفا في المستقبل. ووفقا له، فإن قرار إغلاق المجال الجوي يتخذ بقرار من لجنة حالات الطوارئ بعد التشاور مع جميع الجهات المسؤولة. وكانت الخارجية المولدوفية قد استدعت السفير الروسي في كيشيناو، أوليغ فاسنيتسوف، في وقت سابق اليوم الاثنين.

وكانت مولدوفا قد أغلقت مجالها الجوي، 24 فبراير الماضي، بعد فرض برلمان البلاد حالة الطوارئ بسبب الوضع في أوكرانيا، ثم تم رفع القيود جزئيا في 21 مارس، وبدأت الطائرات في تسيير رحلات جوية في اتجاه رومانيا.

المصدر: نوفوستي