مسؤول أوروبي: لا نعلق على حادثة جسر القرم "بسبب نقص المعلومات"

أعلن المحدث باسم إدارة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أن الاتحاد لا يعلق على العمل الإرهابي الذي وقع في جسر القرم "بسبب نقص المعلومات" وعدم ثقتها ببيانات روسيا.

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وقال ستانو في مؤتمر صحفي في بروكسل، اليوم الاثنين: "تم بناء جسر القرم بشكل غير شرعي، إذ أنه يربط الأراضي الأوكرانية وروسيا دون موافقة من السلطات الأوكرانية الشرعية. لا يمكننا التوضيح ما الذي وقع في الجسر السبت الماضي وما الذي سبب هذا الانفجار".

وأضاف أن بيانات الجانب الروسي حول الحادث "لا يمكن اعتبارها جديرة بالثقة"، ولذلك فإنها لا تستحق أي تعليق من جانب الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي