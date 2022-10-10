المملكة المتحدة تفرض عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على شخصيات أمنية وسياسية بارزة في إيران وعلى "شرطة الأخلاق".

وقالت الحكومة البريطانية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "أثارت وفاة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، احتجاجات في جميع أنحاء إيران وصدمت العالم. لعقود من الزمان، استخدمت شرطة الأخلاق التهديد بالاعتقال والعنف للسيطرة على ما ترتديه النساء الإيرانيات وكيف يتصرفن في الأماكن العامة".

وأضاف البيان: "ردا على ذلك، فرضت المملكة المتحدة اليوم عقوبات على شرطة الأخلاق، وكذلك رئيسها محمد رستمي تشيشمة غاتشي، ورئيس قسمها في طهران أحمد ميرزائي. كما تم فرض عقوبات على خمسة مسؤولين سياسيين وأمنيين بارزين في إيران لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهم: قوة الباسيج التابعة للحرس الثوري الإسلامي، غلام رضا سليماني، وقائد وحدة نجا للقوات الخاصة بالشرطة الإيرانية، حسن كرامي، والقائد العام للشرطة الإيرانية، حسين أشتري".

وقال وزير الخارجية البريطاني: جيمس كليفرلي: "تقف المملكة المتحدة إلى جانب الشعب الإيراني الذي يدعو بشجاعة إلى مساءلة حكومته واحترام حقوق الإنسان الأساسية الخاصة به"، مشيرا إلى أن "هذه العقوبات ترسل رسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية بأننا سنحاسبها على قمع النساء والفتيات والعنف المروع الذي أوقعته على شعبها".

المصدر: GOV.UK