مدفيديف يؤكد ضرورة التفكيك الكامل للنظام السياسي في أوكرانيا

شدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على ضرورة تفكيك كامل للنظام السياسي في أوكرانيا، لأنه يشكل تهديدا لروسيا الاتحادية.

وكتب مدفيديف على قناته في تيلغرام: "لا شك في أن الدولة الأوكرانية في تشكيلتها الحالية مع النظام السياسي النازي الذي يقودها، تظل تشكل تهديدا مستمرا ومباشرا وواضحا لروسيا. لذلك، بالإضافة إلى ضرورة حماية شعبنا وحماية حدود البلاد، فيجب أن تتضمن تدابيرنا المستقبلية، في رأيي، التفكيك الكامل للنظام السياسي لأوكرانيا".

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وأكد مدفيديف أن صياغة الموضوع بهذا الشكل، تمثل موقفه الشخصي.

وتعليقا على قصف وسط وغرب أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة، أشار مدفيديف إلى أنه "تم عرض الفصل الأول"، ووعد "بعرض فصول أخرى قادمة".

المصدر: تاس