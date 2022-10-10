الكرملين يعلق على دعوة النمسا وقف قصف البنية التحتية الأوكرانية

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن فيينا لا تملك الحق في دعوة روسيا إلى إنهاء الضربات على أوكرانيا، كونها نأت بنفسها عن توجيه اتهامات لكييف بقصف البنية التحتية الروسية.

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وردا على سؤال صحفي عما إذا كان موافقا على الدعوة التي وجهتها وزارة الخارجية النمساوية لروسيا إلى وقف قصف البنية التحتية الأوكرانية قال بيسكوف: "لا، لسنا موافقين على ذلك. إذا فهمنا بشكل صحيح فلم تتهم النمسا أوكرانيا بقصف البنية التحتية الحيوية لروسيا. لا. لذلك من غير المرجح أن يكون لهم الحق في الإدلاء بمثل هذه التصريحات".

وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية صباح اليوم الاثنين بوقوع انفجارات في كييف وضواحيها. وتعرضت مدن خاركون وأوديسا ودنيتبروبيتروفسك ولفوف وتيرنوبول وكونوتوب وإيفانو فرانسكوفسك ومناطق لفوفسكايا وروفينسكايا وبولتافسكايا لقصف صاروخي من جانب القوات الروسية أيضا. وأدى القصف الروسي إلى تدمير منشآت البنية التحتية الحيوية في عدد من هذه المدن والمناطق وانقطاع التيار الكهربائي ووقف تزويدها بالماء.

المصدر: نووستي