مقاتل روسي: المرتزقة يتركون أسلحتهم أثناء انسحابهم في أوكرانيا

قال محارب ضمن كتيبة "بارس" للمتطوعين التي شاركت في حماية مدينة كراسني ليمان إن المرتزقة الأجانب يتركون أسلحتهم عند انسحابهم من مواقعهم.

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وتحدث أن كتيبته تجهز خط دفاع بالقرب من مدينة كريمينايا، مضيفا أن الجنود يقومون حاليا بحفر الخنادق وبناء مخابئ في الغابات المحيطة.

وفي حديثه حول نماذج الأسلحة التي وقعت في أيدي العسكريين الروس بعد المعارك مع الوحدات الأوكرانية أضاف: "حصلنا على عدد من قاذفات القنابل اليدوية البولندية وقاذفات القنابل اليدوية الأمريكية".

وتابع: "M-16" و"AR-15" هذه هي بنادقهم من الجيل الجديد. وأيضا رشاشات "M-60".

المصدر: نوفوستي