صرح أندري ماروتشكو، الضابط بقوات الدفاع التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، بأن العسكريين الأوكرانيين ينزعون عن جثث المرتزقة الأجانب سماتهم الشخصية المميزة حتى لا يتضح من أين أتوا.

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وبحسب ماروشكو، يوجد العديد من المرتزقة الأجانب على خط التماس في جمهورية لوغانسك الشعبية في صفوف التشكيلات العسكرية الأوكرانية.

وقال هذا الضابط في تصريح تلفزيوني: "نحن ترصد الآن أن الجنود الأوكرانيين ينتهون، وهناك الكثير من المرتزقة الأجانب على خط التماس. تبذل محاولات لنزع السمات الشخصية المميزة عن هذه الجثث حتى لا نعرف إلى أي بلد تنتمي هذه الجثة".

المصدر: نوفوستي