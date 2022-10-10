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بوتين: أوكرانيا حاولت تفجير خط أنابيب الغاز "السيل التركي"

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بوتين: أوكرانيا حاولت تفجير خط أنابيب الغاز
Sputnik
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اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أوكرانيا بمحاولة تنفيذ تفجير بأحد أجزاء خط أناييب الغاز "السيل التركي".

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي اليوم الاثنين إن نظام كييف نفذ "عددا من الهجمات الإرهابية ومحاولات لارتكاب جرائم مماثلة ضد منشآت الطاقة الكهربائية ومنشآت البنية التحتية لنقل الغاز في بلادنا، بما فيها محاولة تفجير أحد أجزاء خط أنابيب "السيل التركي" لنقل الغاز.

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وأضاف: "كل ذلك تم إثباته من خلال البيانات الموضوعية، بما فيها شهادات المحتجزين من منفذي هذه الهجمات الإرهابية أنفسهم".

وأعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في 22 سبتمبر الماضي أنه أحبط هجوما إرهابيا حاولت الأجهزة المختصة الأوكرانية تنفيذه ضد منشأة للنفط والغاز تزود تركيا وأوروبا بالطاقة، دون أن يكشف عن اسم الموقع.

المصدر: "نوفوستي"

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