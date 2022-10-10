الكرملين يعلق على  القصف الروسي الأخير لوسط وغرب أوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الضربات الصاروخية على أوكرانيا تتم في إطار العملية العسكرية الخاصة، وشدد على ضرورة انتظار تعليقات وزارة الدفاع الروسية.

وأضاف بيسكوف: "كل هذا يحدث في إطار العملية العسكرية الخاصة، أما بالنسبة لهذه الضربات بالتحديد، فيجب انتظار التعليقات من وزارة الدفاع، ويجب توجيه الأسئلة على وجه التحديد إلى وزارة الدفاع".

وكذلك رد بيسكوف على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت الهجمات الصاروخية على الأراضي الأوكرانية قد نفذت يوم الاثنين بأوامر من الرئيس فلاديمير بوتين: "لا يمكن تنفيذ النقاط الرئيسية في العملية العسكرية الخاصة دون إبلاغ القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا أمر طبيعي تماما".

إقرأ المزيد

بدأت وسائل الإعلام الأوكرانية صباح الاثنين، بالحديث عن انفجارات في كييف ومنطقة كييف، كما تعرضت مناطق في مقاطعات وأوديسا ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكيفسك وترنوبل وخميلنيتسكي وكونوتوب وريفني وبولتافا لهجمات صاروخية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مكتب زيلينسكي عن وقوع هجمات على منشآت الطاقة في زابوروجيه وفينيتسيا وسومي وجيتومير.

من جانبه قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، إن صفارات الإنذار من الغارات الجوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، ويتم تسجيل إصابات صاروخية. وبعد الانفجارات في بعض المناطق، انقطعت الكهرباء والمياه والإنارة.

المصدر: نوفوستي