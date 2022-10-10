الحزب الاشتراكي البلغاري يدعو للتحقيق بضلوع بلغاريا في تفجير جسر القرم

دعا الحزب الاشتراكي البلغاري، رئيس الجمهورية رومين راديف للتحقيق الفوري في المعلومات التي تفيد بأن الشاحنة التي انفجرت على جسر القرم كانت قادمة من بلغاريا.

ويشار إلى أن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، كان قد كشف في وقت سابق عن مسار الشاحنة التي تم تفجيرها على جسر القرم. وذكر أن الشاحنة انطلقت في رحلتها من بورغاس في بلغاريا.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر عن المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي البلغاري: "يجب الإيعاز إلى الهيئات الأمنية المختصة لتباشر بالتحقيق في قضية الشاحنة التي انطلقت من بورغاس. في هذه المواجهة المتزايدة، يجب إعطاء إشارة سريعة وواضحة من أجل عدم السماح لبلغاريا بالتورط في النزاع بأي شكل من الأشكال".

وفي وقت سابق أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح الأحد، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

المصدر: نوفوستي