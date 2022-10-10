استهداف دبابات روسية في أوكرانيا.. هل هذا الفيديو حقيقي أم لعبة؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو زعموا أنها تظهر استهداف دبابات روسية في أوكرانيا ليرد مغردون آخرون بأنها مقاطع من لعبة حملت اسم "Arma 3".

وقد نشر أحد المغردين الفيديو وعلق قائلا: "هكذا تسحق عنجهية روسيا بوتين في أوكرانيا بعد أن ظنت أن ساحتها كساحة سوريا التي خذلها القريب والبعيد، فأعلنت نصرها على أشلاء أطفال… اللهم أرنا فيهم ما يثلج قلوبا مكلومة وثكالى مفجوعة وأطفال ميتمة".

هكذا تُسحق عنجهية #روسيا#بوتين في #أوكرانيا بعد أن ظنت أن ساحتها كساحة #سوريا التي خذلها القريب والبعيد، فأعلنت نصرها على أشلاء أطفال… اللهم أرنا فيهم ما يُثلج قلوباً مكلومة وثكالى مفجوعة وأطفال ميتمة… pic.twitter.com/SynGNf4Yfu — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) October 9, 2022

ليرد عليه مغرد آخر قائلا: "الفيديو المرفق في تغريدتك هو جزء من لعبة إلكترونية إسمها arma3 إن رغبت أرسلت لك الفيديو كاملا كهدية على حسابي الشخصي".

أخ أحمد🌷



الفيديو المرفق في تغريدتك 👇هو جزء من لعبة إلكترونية إسمها arma3



ان رغبت أرسلت لك الفيديو كاملا كهدية على حسابي الشخصي https://t.co/WXM9qisj2Q — أحمد الفراج (@amhfarraj) October 9, 2022

المصدر: RT