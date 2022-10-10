المحكمة العليا تأمر نتنياهو بإعادة مبالغ مالية كبيرة تلقاها من ابن عمه المتوفى

أمرت المحكمة العليا في إسرائيل زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو بإعادة 300 ألف دولار تلقاها من ابن عمه الراحل، نتان ميليكوفسكي.

وحسب القرار، يتعين على نتنياهو إعادة المبلغ إلى الورثة، بحكم أن الأموال تشكل هدية غير مشروعة.

واعتبر القضاة، أن الأموال التي حصل عليها نتنياهو، تتنافى مع "قانون الهدايا"، وأنه على الرغم من أن الرجلين كانا أبناء عم، إلا أن المصالح التجارية كانت عاملا أكثر أهمية في تبرير سبب الهدية، وأن المبلغ كان أعلى بكثير مما هو مقبول لهدية بين أفراد الأسرة.

كما قرر القضاة أن القرض البالغ مليوني شاقل (580 ألف دولار أمريكي) الذي حصل عليه من قطب العقارات "سبنسر بارتريتش" كان هدية محظورة، ولكن يمكن سداده وفقا لاتفاقهم، تحت إشراف مراقب الدولة، حيث تمت الموافقة على القرض من قبل المراقب المالي والنائب العام.

ورحبت "الحركة من أجل الاستقامة" بقرار المحكمة العليا، معتبرة أن تحويل هذه الأموال "باطل وخطير".

المصدر: i24news