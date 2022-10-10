لاتفيا وليتوانيا تحثان على منح أوكرانيا مزيدا من الأسلحة

حث وزيرا خارجية لاتفيا وليتوانيا، إدغار رينكيفيكس، وغابريليوس لاندسبيرجيس، على تقديم المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، ردا على الهجمات الصاروخية على البنية التحتية للمدن الأوكرانية.

وكتب رينكيفكس في تغريدة على موقع "تويتر": "نحتاج إلى مزيد من إمدادات الأسلحة لأوكرانيا"، وربط اقتراحه بقصف كييف وزابوروجيه في 10 أكتوبر.

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كذلك كتب نظيره الليتواني، أيضا على "تويتر": "مزيد من الأسلحة، وليس مجرد كلمات".

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق بأن الغارات الجوية لم تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا، وكانت هناك ضربات صاروخية، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بانفجارات في كييف ومحيطها وجيتومير، بينما أبلغ عمدة مدينة دنيبروبيتروفسك عن انفجارات في المدينة. كما تم الإبلاغ عن انفجارات في لفوف. وقد توقفت حركة القطارات في مترو الأنفاق على خط المترو الأحمر، وستعمل جميع محطات مترو الأنفاق كملاجئ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس مدينة كييف.