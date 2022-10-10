بكين ترد على تايوان: لن نترك أبدا للانفصاليين مجالا للحركة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، في معرض تعليقها على تصريحات رئيس إدارة جزيرة تايوان، تساي إنغ ون، أن الصين لن تترك أي مجال للانفصاليين للحركة في تايوان.

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وشددت ماو في إفادة صحفية اليوم الاثنين في هذا السياق على أن بكين لن تتنازل عن قضايا السيادة والحريات الديمقراطية.

وقالت المتحدثة: "إن قضية تايوان هي مسألة سيادة الصين ووحدة أراضيها. تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. نحن مستعدون لخلق مساحة واسعة لإعادة التوحيد السلمي، لكننا لن نترك أبدا مجالا للأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان".

وكانت رئيسة إدارة تايوان تساي إنغ ون قد صرحت يوم الاثنين قائلة إن "الإجماع الرئيس للشعب التايواني والأحزاب الحاكمة والمعارضة يتركز على عدم وجود مجال للتسوية في مسائل حماية السيادة وأسلوب الحياة على أساس الحريات الديمقراطية"، مضيفة أيضا إن المواجهة "ليست على الإطلاق خيارا لكلا جانبي المضيق"، وأن السلام والاستقرار في مضيق تايوان، واحترام تطلعات شعب تايوان إلى السيادة والديمقراطية والحرية، هي الأساس لاستئناف التطور الإيجابي للعلاقات بين الطرفين.

المصدر: نوفوستي