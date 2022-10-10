لوكاشينكو: الناتو يدرس خيارات لشن عدوان على بيلاروس

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، أن الناتو وعددا من الدول الأوروبية تدرس خيارات لشن عدوان محتمل على بيلاروس.

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وقال لوكاشينكو في خطاب ألقاه خلال اجتماعه مع كبار العسكريين وقوات الأمن البيلاروسية: "يتم في الغرب فرض رأي مفاده أن الجيش البيلاروسي سيدخل مباشرة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. اعتمادا على هذه المعلومات المزيفة تدرس القيادة العسكرية والسياسية لحلف الناتو وعدد من الدول الأوروبية بالفعل وبشكل علني خيارات لعدوان محتمل حتى تنفيذ ضربة نووية ضد بلادنا".

المصدر: نوفوستي