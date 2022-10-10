مصدر: ألمانيا ستقيل رئيس وكالة الأمن المعلوماتي بعد تقارير عن ارتباطه بروسيا

قالت مصادر حكومية ألمانية لوكالة "فرانس برس" إن الحكومة تعتزم إقالة رئيس الوكالة الوطنية للأمن المعلوماتي آرني شونبوم، على خلفية تقارير عن صلات له بأجهزة الاستخبارات الروسية.

وقالت وزارة الداخلية إنها "تنظر بجدية إلى التقارير" و"تحقق فيها بشكل شامل".

وشارك شونبوم في عام 2012 في تأسيس جمعية مقرها برلين تعرف باسم مجلس الأمن السيبراني بألمانيا، وهي تقدم المشورة للشركات والوكالات الحكومية وصناع السياسات بشأن قضايا الأمن السيبراني.

ووفقا لتحقيق أجراه برنامج على قناة ZDF، فإن شونبوم لا يزال على اتصال بأجهزة الاستخبارات الروسية.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات اليومية أن هناك "انزعاجا كبيرا" داخل الحكومة بشأن هذه المزاعم، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية "تدرس جميع الخيارات بشأن كيفية التعامل مع الوضع".

المصدر: "أ ف ب"