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الشرطة تفرق المحتجين في وسط كيشينياو

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الشرطة تفرق المحتجين في وسط كيشينياو
Legion-Media
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أفاد مراسل "نوفوستي"، بأن الشرطة المولدافية فرقت بالقوة المحتجين في وسط كيشينياو، وقامت بنزع الخيام التي نصبها أنصار حزب "شور" المعارض في الشارع الرئيسي بالعاصمة.

في يوم أمس، تم تنظيم مسيرة احتجاجية دورية بعدة آلاف من المتظاهرين في عاصمة مولدوفا، وطالب المشاركون فيها السلطات بالتعويض عن زيادة تعرفة الغاز والكهرباء وتقديم المساعدة المالية للشرائح الضعيفة من السكان. وكدليل على جدية نواياهم، قام المحتجون بنصب الخيام في الجادة المركزية وسدوا حركة المرور.

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في الصباح، قامت وحدة خاصة من الشرطة بطرد المتظاهرين من وسط الشارع وأبعدت الخيام إلى الرصيف. واستقبل المتظاهرون ذلك بصرخات "عار"! و "تسقط الديكتاتورية!". تمت استعادة حركة المرور بحلول الساعة 10:00.

ونقل مراسل "نوفوستي" عن أحد المحتجين: "أردنا فقط لفت الانتباه إلى أنفسنا، لأن رئيسة البلاد ساندو وكذلك البرلمان لا يهتمون بنا. وبدلا من ذلك، بدأت الشرطة في تدمير معسكر الخيام الذذي نصبناه للاحتجاج، هذه تصرفات غير مقبولة".

وتشهد مولدوفا ابتداء من 18 سبتمبر الماضي احتجاجات جماهيرية واسعة على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وانخفاض مستوى المعيشة والتضخم القياسي على مستوى 33,5%. ويتهم المحتجون السلطات الحالية بعجزها في التغلب على الأزمة والضغط السياسي على المعارضة وعدم الرغبة بالتوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن أسعار الغاز.

المصدر: نوفوستي

 

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