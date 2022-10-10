الخارجية الصينية تعرب عن أملها في وقف تصعيد الأزمة الأوكرانية في أقرب فرصة

بعد تقارير عن انفجارات في أوكرانيا، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها في وقف التصعيد في أقرب فرصة ممكنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في إفادة صحفية اليوم الاثنين، تعليقا على تقارير عن انفجارات بمدن أوكرانية، إن الصين تأمل في وقف سريع للتصعيد في الأزمة الأوكرانية.

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وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد صرح في وقت سابق بأن الغارات الجوية لم تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا، وكانت هناك ضربات صاروخية، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بانفجارات في كييف ومحيطها وجيتومير، بينما أبلغ عمدة مدينة دنيبروبيتروفسك عن انفجارات في المدينة. كما تم الإبلاغ عن انفجارات في لفوف. وقد توقفت حركة القطارات في مترو الأنفاق على خط المترو الأحمر، وستعمل جميع محطات مترو الأنفاق كملاجئ، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لمجلس مدينة كييف.

وتابع الدبلوماسي: "نحن على دراية بالتقارير ذات الصلة، ونأمل أيضا في وقف تصعيد مبكر للوضع"، مشيرا إلى أن الصين تأمل في أن تتمكن جميع الأطراف من حل خلافاتها على نحو صحيح من خلال الحوار والمفاوضات، والصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في تهدئة الموقف، مشددة على أن بكين "تدعم التفاعل مع جميع الأطراف".

المصدر: نوفوستي