مفوض للاتحاد الأوروبي يقول إنه لاذ بملجأ في كييف بسبب إنذارات بغارات جوية

صرح المفوض الأوروبي لشؤون العدالة، ديدييه رايندرز، الموجود في كييف، بأنه كان مضطرا للنزول إلى الملجأ بسبب الإنذارات بغارات جوية.

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وقال رايندرز في تغريدة على تويتر: "هذا الصباح كان هناك إنذار في السادسة صباحا، ثم دوت الانفجارات الأولى في الساعة الثامنة، وطلب منا النزول إلى قبو الفندق مع الموظفين والزبائن الآخرين"، مضيفا أنه في أمان تحت حماية القوات الأوكرانية وأمن البعثة الأوروبية في كييف.

وفي وقت سابق، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن الإنذرات بغارات جوية لم تتوقف في جميع أنحاء أوكرانيا، وسقطت صواريخ.

كما تحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية والسلطات وشهود العيان عن انفجارات في مناطق كييف وجيتومير وكييف وخاركوف ودنيبروبتروفسك ولفوف وإيفانو فرانكيفسك. وجرى إيقاف حركة القطارات على جميع خطوط مترو كييف، فيما تستخدم محطات المترو كملاجئ.

المصدر: نوفوستي