صرح نائب رئيس إدارة منطقة خيرسون، كيريل ستريمووسوف، بأنه تم صد جميع هجمات القوات الأوكرانية في المنطقة، مضيفا أن تقدمها توقف.

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وكتب ستريمووسوف في صفحته على "تلغرام": "إن الوضع مستقر. لا يوجد أي فوضى في خيرسون. والخدمات اللوجستية تعمل بنظام عادي. وتوجد هناك أغذية. ويتم تعزيز مجموعة خيرسون العسكرية. واستسلام خيرسون أمر مستحيل".

وفي أوائل أكتوبر الجاري شنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في شمال منطقة خيرسون واحتلت عددا من التجمعات السكنية فيما يسمى بالمنطقة الرمادية. وفيما بعد أعلنت سلطات المنطقة توقف تقدم القوات الأوكرانية.

هذا وقال ستريمووسوف سابقا إن قوات نظام كييف قامت في إحدى القرى المحتلة بقتل 16 مدنيا، مضيفا أن هذه القرية يسيطر عليها حاليا المرتزقة من بلدان حلف الناتو.

المصدر: نوفوستي