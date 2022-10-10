السكك الحديد الأوكرانية تحذر من احتمال تأخير القطارات في الاتجاه الغربي
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tyai
حذرت شركة السكك الحديد الأوكرانية اليوم الاثنين من تأخيرات محتملة في حركة القطارات في الاتجاه الغربي بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء جراء ضربات صاروخية روسية.
وأضافت الشركة في بيان عبر "تلغرام" إن "قاطرات الديزل الاحتياطية يتم إعدادها للتشغيل لضمان استمرارية الحركة".
وفي وقت سابق أفادت السلطات في بعض المقاطعات الأوكرانية بحالات لانقطاع التيار الكهربائي وإمدادات المياه بعد تعرض تلك المناطق لهجمات صاروخية روسية صباح اليوم.
المصدر: "نوفوستي"