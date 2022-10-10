طهران: المواطنات المتزوجات من أجانب يمكن أن يحصلن على التبعية الإيرانية لأطفالهن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إنه يمكن للإيرانيات اللواتي تزوجن من أجانب أن يحصلن على التبعية الإيرانية لأطفالهن وهذا القانون قيد التنفيذ منذ أكثر من عام.

وأشار كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إلى أن "هذه العملية قد تكون طويلة بسبب تطلبها عرض وثائق كاملة تثبت تبعية المواطنين"، مشددا على أن "هذا القانون قيد التنفيذ منذ أكثر من عام لا سيما في بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج".

المصدر: RT