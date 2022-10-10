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قصف أوكراني على حرم كلية الطب في منطقة خيرسون

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قصف أوكراني على حرم كلية الطب في منطقة خيرسون
Sputnik
خيرسون، أرشيف
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أفادت وزارة الصحة في منطقة خيرسون بتعرض حرم كلية بريسلاف للطب في المنطقة اليوم الاثنين لقصف من جانب القوات الأوكرانية.  

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "يواصل النازيون الأوكرانيون إطلاق الصواريخ على البنية التحتية المدنية. وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين تم قصف حرم كلية الطب في بيريسلاف. ولسوء الحظ أصيب مدني واحد نتيجة ذلك".

وأضاف البيان أن الشخص أصيب بجروح خطيرة ونقل إلى مستشفى بمنطقة خيرسون وتم تقييم حالته على أنها حرجة.

المصدر: نوفوستي

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