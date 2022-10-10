فيديو يستعرض تدمير قذائف "كورنيت" الروسية للمدرعات الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن مجموعة من قوات الإنزال الجوي الروسية تمكنت من وقف اختراق للدبابات الأوكرانية، بعد أن دمرت بقذائف "كورنيت" المضادة للدبابات، الكثير من مدرعات العدو.

في لقطات فيديو تم تصويرها بواسطة طائرة بدون طيار، يمكن رؤية كيف تم تدمير قطعتين من المركبات المدرعة الأوكرانية في حقل بالقرب من غابة، وظهرت بعد ذلك دبابة أوكرانية مصابة من طراز "ت-80" وسيارة مدرعة تركية الصنع من طراز Kirpi.

وقال العسكري يفغيني ضارب الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات: "حدث اختراق دبابات معاد. اتخذت موقعي المضاد للدبابات وضربت دبابة العدو من منظومة كورنيت المضادة للدبابات. لا يمكنني تحديد العدد الدقيق، لكن عدد العدو كان كبيرا بالنسبة لعدد أفرادنا، لكننا صمدنا وأجبرناه على التوقف".

ووفقا لبيان الدفاع الروسية، اكتشف الجنود روس باستخدام طائرة بدون طيار، رتلا من المدرعات الأوكرانية وهاجموه بالمدفعية ومنظومات الصواريخ المضادة للدبابات. وتم خلال ذلك تدمير ما مجموعه ست دبابات وأكثر من 10 قطع من المركبات المدرعة والشاحنات والسيارات الأخرى.

المصدر: نوفوستي