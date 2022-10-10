مجمع "تيرادا" الروسي يكبح عمل أقمار Starlink ويسبب خسائر ضخمة في صفوف القوات الأوكرانية

قال مصدر في الهيئات الأمنية الروسية المختصة، لمراسلRT، إن القوات الأوكرانية تتعرض لخسائر فادحة وتسود الفوضى والذعر في قيادة أركانها، بسبب خلل في عمل أقمار Starlink.

وذكر المصدر، أنه بسبب عدم وجود قنوات اتصال مستقرة عبر الإنترنت، يتلقى قادة الوحدات العسكرية الأوكرانية، المعلومات من الجبهات بشكل متأخر.

ونوه المصدر بأن الاضطراب في عمل Starlink، يؤدي إلى مشاكل في التعاون بين العسكريين، ويعقد تخطيط وتنفيذ المهام القتالية.

في وقت سابق، تحدثت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن وجود انقطاعات في عمل منظومة Starlink، لكن لم يتم الكشف رسميا عن أسباب ذلك، إلا أن بعض الافتراضات ظهرت على الشبكة. ووفقا لإحداها، كان ذلك نتيجة للعمل الناجع من جانب قوات الحرب الإلكترونية الروسية، وخاصة مجمع التشويش الإلكتروني "تيرادا" الحديث جدا.

ويشار إلى أن هذا المجمع يستطيع قمع الاتصالات، وهو بالذات يمكن أن يستخدم بشكل فعال للتصدي والتشويش على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية التي لعبت دورا مهما في تنظيم الاتصالات العسكرية للقوات الأوكرانية.

ويتم كذلك طرح افتراض آخر بخصوص الخلل المذكور- ربما قامت شركة إيلون ماسك المالكة لمنظومة Starlink، بتعديل أداء الأقمار الصناعية فوق أوكرانيا لعدم سداد كييف التكاليف المترتبة عليها.

وكان ماسك نفسه قد رفض سابقا التعليق على معلومات حول الخلل المذكور، لكنه أشار إلى أن أوكرانيا دفعت مقابل جزء صغير فقط من الخدمات.

المصدر: RT