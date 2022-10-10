نائبة ديمقراطية: حزبنا يحتاج إلى جيل جديد ودماء جديدة

قالت النائبة الديمقراطية إليسا سلوتكين، إنها ستدعم الرئيس جو بايدن إذا ترشح لإعادة انتخابه في عام 2024، لكنها جادلت بأن الحزب الديمقراطي بحاجة إلى "جيل جديد ودماء جديدة".

وقالت سلوتكين في مقابلة مع قناة nbc "إنه (بايدن) الرئيس الحالي. إذا قرر الترشح مرة أخرى فسأدعمه، الحزب سوف يدعمه.لكنني كنت صريحة للغاية مع قيادتي في مجلس النواب، حول أننا بحاجة إلى جيل جديد، نحتاج إلى دماء جديدة، عبر الحزب الديمقراطي".

ورأت أن على الديمقراطيين السعي للحصول على تمثيل أصغر وأكثر تنوعا في المناصب القيادية، مشيرة ليس فقط إلى بايدن ولكن أيضا إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وآخرين في المناصب العليا في الكونغرس.

وأكد البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن بايدن "ينوي" الترشح في عام 2024.

وفي حين أن بعض الديمقراطيين قالوا سابقا إن بايدن لا ينبغي أن يترشح مرة أخرى في عام 2024، يبدو أن هذه الرسالة تتضاءل مع ارتفاع أرقام استطلاعات الرأي. فوفقا لاستطلاع أجري في أواخر سبتمبر، قال حوالي 46 في المائة من الأمريكيين إنهم يوافقون على أداء بايدن.

المصدر: The Hill