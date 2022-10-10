أغنية إسرائيلية ترافق الاحتجاجات في إيران (فيديو)

أصدرت المغنية والممثلة الإسرائيلية، ليراز شارهي، أغنية جديدة بعنوان "رويا" بمعنى "خيال" بالفارسية، وحظيت بتغطية واسعة في الاحتجاجات التي هزت إيران منذ قرابة أربعة أسابيع.

وقامت شارهي بتسجيل الأغنية في سرية تامة في اسطنبول مع فرقتها من إسرائيل وموسيقيين إيرانيين من طهران.

وسألت المغنية في مقطع الفيديو "إلى متى سنبقى صامتين، إلى متى ستبقى رؤوسنا منخفضة؟"، مصحوبة بمقاطع فيديو وتجمعات احتجاجية في إيران، التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما أثناء احتجازها لدى الشرطة.

وأضافت ليراز شارهي، إن ألبومها الأول "ناز" لقي نجاحا كبيرا في إيران بعد صدوره في 2018، مؤكدة أنه "سرعان ما حصلت على مقاطع فيديو لنساء يرقصن في حفلات، يخلعون الشادور ويرقصن على هذه الأغاني".

وقال أحد الموسيقيين لقناة 12 الإسرائيلية: "نعلم أن إيران لديها مشكلة مع إسرائيل ... لكن إذا كنا نعزف الموسيقى فقط، فلا بأس. أعلم أن ما أقوم به خطير جدا، لكنني أفعل ما أحبه".

المصدر: i24 news