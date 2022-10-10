سلطات زابوروجيه تعلن عن ضرب مواقع في جزء المقاطعة الخاضع للسيطرة الأوكرانية

أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن هجمات تشن على منشآت تستخدمها القوات الأوكرانية لتخزين الذخيرة في مدينة زابوروجيه التي تسيطر عليها أوكرانيا.

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وكتب روغوف في صفحته على "التلغرام": "ابتداء من الساعة 01:45 صباح اليوم الاثنين سمعت في عاصمة المنطقة التي تقع حاليا تحت سيطرة نظام زيلينسكي، 4 انفجارات على الأقل. انطلق إنذار الغارة الجوية بعد الانفجار الثاني. وشوهدت أعمدة الدخان في عدة مناطق بالمدينة، كما انقطع التيار الكهربائي".

وأشار إلى أن الضربات يتم توجيهها على المنشآت العسكرية وكذلك المنشآت المدنية التي يستخدمها المقاتلون الأوكرانيون والمرتزقة الأجانب كقواعد عسكرية ومستودعات لتخزين الأسلحة والذخيرة.

المصدر: نوفوستي