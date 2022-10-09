البرلمان الإيراني يعلن موعد الانتهاء من التقرير الخاص حول وفاة مهسا أميني

أعلن مجلس الشورى الإيراني يوم الأحد، أنه سيتم الانتهاء من إعداد تقرير لجنة التحقيق في وفاة مهسا أميني يوم الثلاثاء.

وقال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية بمجلس الشورى محمد صالح جوكار، إن "لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية تحقق في مختلف جوانب هذا الأمر من خلال دراسة تقارير المؤسسات المختلفة ومراجعة التقارير المكتوبة لجميع الإدارات ذات الصلة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

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وأضاف جوكار أن اللجنة طلبت من الطب العدلي إرسال تقريره بهذا الصدد، وبعد تلقي هذا التقرير ستتم مراجعته بشكل كامل من قبل اللجنة، مؤكدا أنه بعد تلخيص جميع النصوص والتقارير الواردة، سيتم إعداد التقرير النهائي بحلول يوم الثلاثاء.

وأعلن الطب الشرعي الإيراني، يوم الجمعة أن الوثائق الطبية والتشريح أثبتت أن مهسا أميني لم تفارق الحياة نتيجة إصابة تلقتها على الرأس أو أي عضو من أعضاء جسمها.

وتشهد إيران، منذ حوالي أسبوعين، احتجاجات كبيرة عقب وفاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".

وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.

المصدر: وكالات